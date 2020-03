Óscar García, con los pies bien anclados al suelo

Óscar García advirtió en rueda de prensa: "No podemos estar relajados en ningún momento, tenemos que seguir con la mentalidad de que cada partido y cada punto es importante. Todavía quedan 12 jornadas y pueden pasar muchas cosas. No podemos relajarnos ni sacar pecho porque todavía no hemos hecho nada".

El técnico del Celta no escondió la dificultad de suplir la baja de Iago Aspas. "No hay otro jugador de esas características, es muy difícil encontrar a nivel mundial jugadores así", dijo, y apuntó que el choque del Coliseum Alfonso Pérez es "de los más complicados" que le restan de aquí al final de temporada.

"El Getafe está en la posición que está y en octavos de Europa League porque hace muchas cosas bien con y sin balón. Es un equipo que aprieta mucho, que intentan robar mucho en campo contrario, que ponen muy buenos centros, que marcan muchos goles de estrategia... Es un rival muy peligroso", destacó.

El preparador celeste considera que una de las claves será "igualar" la intensidad del conjunto dirigido por José Bordalás, pero siendo fieles a su estilo: "No podemos jugar con otra filosofía, ya que es lo que hemos estado trabajando desde que llegamos y no podemos cambiar para hacer lo que ellos hacen tan bien".