Óscar García disiente de Setién sobre los cambios

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, aseguró este martes estar en desacuerdo con Quique Setién, porque, en contra de la opinión del técnico azulgrana, entiende que la norma de los cinco cambios beneficiará "a los grandes" de LaLiga Santander.

"Con cinco cambios en las segundas partes se pueden ver partidos muy diferentes a los de la primera mitad. No estoy de acuerdo con Setién. Los cinco cambios benefician a los grandes. Los suplentes de Barça o Madrid serían titulares en cualquier equipo de Primera División en España", explicó el preparador celeste.

En una entrevista en el programa 'AoContraataque' de la 'Radio Galega', Óscar García defendió las convocatorias de 23 futbolistas y dijo ser partidario de que haya partidos "cada tres días" porque así es "más fácil" para el entrenador tener "enganchados" a sus jugadores.

Al ex futbolista no le preocupa que su contrato con el Celta finalice el próximo 30 de junio porque él está trabajando como si fuera a quedarse en Balaídos "muchos años", además de estar centrado en evitar el descenso de categoría.

"No pienso en hacer un número de puntos. No voy a poner más presión a los jugadores. Lo que hay que hacer es intentar ganar el primer partido. Que piensen en el sábado porque todo va a ser muy rápido. Estoy mentalizando al equipo que el tiempo va a pasar volando", afirmó.

El técnico catalán no escondió que Iago Aspas es "tan importante" para él como Leo Messi lo es para el Barça, por eso tratará de cuidarlo para que no se pierda ninguno de los últimos once partidos aunque lo ve "preparado" físicamente para jugar "cada tres días".

"Si no juega Iago se nota, como Messi en el Barcelona. Son jugadores diferenciales, que tienen un nivel altísimo. Es tan importante como Messi para el Barcelona por lo que aporta y porque el equipo también lo necesita, necesita su liderazgo, su aliento", destacó.

Cuestionado por los viajes del extremo danés Pione Sisto y el delantero ruso Smolov a sus respectivos países durante el confinamiento, Óscar García volvió a dejar claro que ambos son casos "diferentes" aunque no apartará al centrocampista a pesar de que actuó mal.

"Smolov me estuvo llamando, todo el mundo sabía donde estaba y qué estaba haciendo. En el caso de Pione no. Son casos diferentes. Yo quiero el bien del equipo. Hay que seguir unas normas y si alguien se lo salta tiene que recibir un castigo. Pero Pione es uno más de la plantilla, no soy de apartar a nadie", aclaró.

"A mi lo que me interesa es lo que haga en el terreno de juego. La plantilla ve que Pione no hace nada con maldad. Mi opinión es que ha recibido una educación muy diferente al resto de sus compañeros, en otra sociedad. Hay que entenderlo", añadió.