Óscar García negó que el Celta esté en "una situación límite"

Óscar García Junyent, entrenador del Celta de Vigo, aseguró este jueves, en la víspera de visitar al Elche en el Martínez Valero, que no ha recibido ningún ultimátum por parte de la junta directiva, por eso desconoce si está ante una "situación límite".

"Tengo presión desde que empecé a jugar al fútbol, no es nada nuevo. No sé si es una situación límite para mí o no, pero lo que tengo claro es que no lo es ni para los jugadores ni para el equipo. Vamos a empezar la jornada nueve y ahora no estamos en descenso", manifestó el técnico celeste en rueda de prensa.

Óscar recordó que hace un año cogió al Celta "a cuatro puntos de la salvación" y a partir de la jornada 22 ya no volvieron a entrar “en puestos de descenso”, por eso no cree que la trayectoria esté siendo mala. "Cada uno interpreta los números como más le interesa", comentó el técnico celeste, quien reveló que "nadie" del consejo de administración le comunicó que se juega el puesto en el Martínez Valero.

"Ni cuando gano necesito que me den palmaditas en la espalda ni cuando pierdo que me den ánimos o me digan cosas. Me centro en lo que puedo controlar en los entrenamientos y en los partidos", reiteró.

Óscar, además, ha sido tajante al afirmar que "a pesar de todo el ruido" que hubo estas últimas dos semanas por la retirada de la capitanía a Hugo Mallo el equipo está "más unido que nunca", y confirmó que "varios" jugadores de la plantilla le pidieron este verano que siguiera.

"Espero que no sea una situación límite para mí. Desde la jornada 22 del año pasado no estamos en puestos de descenso", aseveró el entrenador catalán, que defendió su política de rotaciones porque "quitando dos o tres posiciones el resto de jugadores de la plantilla tienen un nivel parecido".

Preguntado por si esta semana ha hablado con Hugo Mallo, a quien retiró la capitanía el pasado viernes por indisciplina, Óscar dijo que "como cualquier otra semana, es un jugador más de la plantilla que si recupera el nivel de hace unos años, hay pocos laterales como él en LaLiga".