Óscar García no ve nada claro jugar en verano

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, no descartó este viernes la posibilidad de que LaLiga tenga que disputarse durante el verano, aunque a él se le haría "raro" por las altas temperaturas que suelen darse durante la estación en nuestro país.

"Todavía no se ha decidido nada y cuando se decida será el momento de valorarlo y hablarlo. Ahora todo son suposiciones y es normal porque hay mucha incertidumbre. A mí se me haría raro jugar en verano por el tema climático. No es lo mismo un verano en Sevilla que en Suecia", declaró el técnico celeste en una entrevista difundida por los medios del club.

En este sentido, mantiene su discurso de que retomar la competición con partidos a puerta cerrada "no es lo ideal", y entiende que los órganos competentes encontrarán "alguna solución" para aquellos jugadores o entrenadores que finalizan contrato con sus clubes, como es su caso.

"Si se acaba después del 30 de junio, veremos qué pasa, no sólo conmigo sino con muchos jugadores de muchas plantillas. Y no solo en España", puntualizó Óscar García, para quien "lo prioritario" sigue siendo la salud de las personas.

El entrenador celeste confesó que no tiene "mucho tiempo" para aburrirse porque dedica muchas horas a analizar los partidos disputados por el Celta esta temporada y los entrenamientos del equipo desde que sustituyó a Fran Escribá en el cargo.

Óscar, que finaliza contrato el 30 de junio, no piensa en su futuro porque "ahora mismo sólo me preocupa la salud de la gente", aunque reconoció que si prolonga su contrato con el club vigués le gustaría que Rafinha Alcántara y Jeison Murillo también continuaran en el equipo.

"Son dos jugadores que están jugando mucho, con un rendimiento muy alto. Si al final sigo como entrenador la temporada que viene, lógicamente me gustaría contar con ellos. Pero tal y como está LaLiga y la situación, es difícil pensar en ello", manifestó.