Óscar García no ve polémica: "Roger está en fuera de juego"

Óscar García no entiende la polémica que se ha generado en el Ciutat de València por el gol anulado a Dani Gómez: "Sí, está en fuera de juego. Si Roger no estuviera detrás, nuestro defensa no hubiera intentado tocar el balón y la hubiese parado nuestro portero".

"Tenemos que empezar a mirar que es lo que hacemos bien y no tanto lo que hacemos mal. Lógicamente, tenemos cosas que mejorar, por eso estamos donde estamos. Hay equipos que están por debajo en la clasificación. Sabéis que me gustaría haber empezado de cero, pero no ha podido ser por el tema que nos está afectando a todos", analizó, valorando el empate.

El técnico del Celta se mostró satisfecho con la actitud de los canteranos, que están dando otro aire al equipo. "Estoy muy contento con los chicos jóvenes, nos aportan mucha frescura y energía, y por esto Gabri ha sido el primer cambio. Fontán y Carreira también han jugado y han hecho muy buen partido. Al final, Carreira tenía problemas en los gemelos y de ahí el cambio", añadió.

Sobre la suplencia de Emre Mor, indicó: "Tiene que recuperar su mejor nivel, el que mostró en pretemporada. El chico está entrenando bien y cuando salgo debe jugar para el equipo. Si hace eso, vamos a recuperar a un buen jugador. Nosotros decidimos el equipo para hacer daño al rival y pensamos también en las segundas partes".

Por último, Óscar respondió a Quique De Lucas, agente de Hugo Mallo. "No tengo ningún problema con Hugo, ni mucho menos. A mí me hacen una pregunta en la rueda de prensa y contesto. Lo hice educada y respetuosamente. Sé que es el capitán del Celta, un jugador que está lesionado y que cuando se recupere también estará disponible para ayudarnos. A mí me sorprenden otras cosas", concluyó.