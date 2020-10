Óscar mete al Atlético entre los cinco mejores de Europa

Óscar García Junyent, entrenador del Celta de Vigo, elogió este viernes al Atlético de Madrid, al que recibirán este sábado en Balaídos, pero considera que su equipo tiene potencial para sorprender al conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone.

"El Atlético lleva bastantes años entre los cinco mejores de Europa. Sabemos contra quien nos vamos a enfrentar, es un equipo muy fuerte, pero creo que podemos ganar ante cualquier rival. Tenemos opciones e intentaremos aprovecharlas", comentó en rueda de prensa.

Para el técnico celeste, igualar la intensidad con la que suele jugar el Atlético pasa por la "mentalidad" y la "actitud" con la que encaren sus jugadores el choque, pues, a su juicio, la intensidad es "una de las cosas más fáciles para sacar a relucir en el campo".

"Después hay cosas técnicas y tácticas que influyen en el partido", puntualizó Óscar García, quien está pendiente de "cuatro o cinco jugadores" para decidir el once que alineará de inicio. "Algunos vienen de viajes largos y dependerán de lo cansados que estén", dijo.

El entrenador del Celta restó importancia a la ausencia de fichajes en los últimos días de mercado. "Eso no me ayuda en nada, solo me quitaría energía", destacó, aunque sí aclaró que la salida de Álvaro Vadillo, uno los refuerzos veraniegos, fue "consensuada" por todos los estamentos del club gallego.

"Es un jugador que yo lo conocía porque me lo ofrecieron en el Salzburgo y no lo fichamos. Lo mejor para todos es que saliese, por el bien del jugador, para que fuese a un sitio donde puede jugar más y también para liberar una ficha", explicó Óscar García.