Óscar Plano, contundente: "Si no remamos todos, esto se va a la m*erda"

Óscar Plano habló sin pelos en la lengua sobre el mal momento por el que pasa el Valladolid. Dejó claro que él y sus compañeros están con el entrenador y que, quien no, puede marcharse. En una rueda de prensa organizada por el club, fue contundente.

"No pensamos en lo que se diga desde fuera. Esto es un barco y vamos a remar todos juntos. Quien no quiera remar con nosotros, que se baje. Vamos a remar todos al lado del míster, y si no lo hacemos todos, esto se va a la m*erda. Quien quiera subirse es bienvenido, y quien no, se puede bajar. Cada uno es libre de criticar. Sabemos que no estamos en el mejor momento, pero estamos trabajando bien", dijo.

Sobre el próximo duelo liguero, afirmó que están "con muchas ganas de que llegue el partido contra el Athletic para dar un paso al frente. Ese paso al frente se va a ver en las caras. Vamos a ser un equipo compacto. Todo empieza por este partido en casa. Sabemos que, aunque ganemos este fin de semana, la Liga es muy larga. Es una final. Nos tenemos que hacer fuertes aquí".

De paso, analizó el partido contra el 'submarino amarillo': "La gente puede pensar que la primera parte en Villarreal fue mala, pero también hicimos cosas bien, aunque, en algunos aspectos, hay que estar más acertados porque un mínimo fallo nos condena. Cuando las cosas iban bien, también teníamos errores".

Y refrendó su confianza en el entrenador, Sergio: "Estamos en el buen camino. El equipo está unido y con el míster a tope, y estamos convencidos de que esto va a cambiar. Los nuevos todavía se tienen que acoplar, pero, una vez sumemos de tres, la idea va a ser más clara. Cuando sumemos de tres en tres, el equipo se lo va a creer".