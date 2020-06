Óscar renovará con el Celta

El Celta de Vigo goleó este domingo al Deportivo Alavés (6-0) y dio un paso importante en el camino hacia la permanencia, ya que salió reforzado del encuentro ante los 'babazorros' y y está cuatro puntos por encima del descenso.

Tras el partido, el entrenador Óscar García expresó su deseo de continuar al frente de la plantilla: "Siempre he dicho que estoy muy contento aquí y que me gustaría empezar un proyecto desde cero. Espero que en los próximos días podamos tener noticias de eso. Es una decisión del club y si alguien tiene que decir algo es el club, por mí no va a ser".

Según informa el diario 'AS', el club ya habría alcanzao un acuerdo con el técnico catalán para la renovación de su contrato, que podría hacerse oficial en los próximos días.

Óscar García se siente capaz de lograr la permanencia en esta temporada y, tras el fichaje de Nolito y las próximas incorporaciones que pueda anunciar el club, el técnico se siente ilusionado de cara a la próxima campaña.