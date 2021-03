Óscar Rodríguez necesitaba jugar con el Sevilla sí o sí

Después de dos temporadas cedido en el Leganés, Real Madrid y Sevilla acordaron el traspaso de Óscar Rodríguez hacia las filas de los sevillistas. El futbolista cumplió así uno de los .

Él mismo desveló cómo se forjó su fichaje: "Se reunieron Monchi y mi agente. Yo estaba con mi padre de vacaciones en el río y nos llamó para decirme que si quería jugar en el Sevilla solo tenía que decirlo".

"Le dije que sí de inmediato, fue un día muy feliz. Siempre me gustó desde pequeño el Sevilla, es una espinita que tenía clavada y necesitaba venir aquí sí o sí", agregó en una entrevista en los canales oficiales del club.

Óscar Rodríguez confesó que sabía el himno del Sevilla incluso antes de su llegada al club: "Recuerdo el primer partido que jugué en el Sánchez-Pizjuán como visitante. Llegué muy motivado, me gusta mucho este estilo de afición por cómo anima. El himno incluso ya me lo sabía desde pequeño".

"Desde pequeño se me dan bien las faltas. Cuando empecé a jugar en mi pueblo ya metía bastantes goles cuando las tiraba. No era tampoco de ensayar mucho, me salía natural y ya poco a poco fui conociendo más mi golpeo y mejorándolo. Es un golpeo seco y con el cuerpo hacia adelante para que vaya mejor", concluyó.