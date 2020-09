Óscar Rodríguez ni pensó en quedarse en el Madrid

Cuando Óscar Rodríguez recibió la oferta del Sevilla, no se lo pensó dos veces. Firmó el contrato y se alegró de que semejante club se interesara por él. Lo contó en una entrevista con 'Marca' en la que analizó su debut con España o su temporada con el Leganés, entre otros asuntos.

Se le preguntó sobre si tuvo en mente quedarse con Zidane, y contestó: "No lo pensé. Salió lo del Sevilla y estoy muy feliz". Al plantearle si esto significa que jamás regresaría al cuadro 'merengue', respondió: "Pienso solo en el Sevilla". Está del todo convencido.

El momento de su debut internacional lo vivió así: "Me llamó el míster y me dijo que si quería debutar. Con una sonrisa, le dije que claro. Fui corriendo encantado a por la camiseta y deseando salir. Me dijo que hiciera lo de siempre, que si tenía opción, que le pegara. Y que me divirtiera".

Y desveló cómo fue el momento en que se enteró de que le habían convocado: "Iba con un familiar mío en el coche a entrenar. Le mandaron un mensaje y me dijo que iba con la absoluta. Yo pensaba que iba con la Sub 21, porque habían avisado el día de antes. Para nada me lo esperaba".

También se acordó del Leganés, donde se dio a conocer en todo el país: "Tengo que agradecer el Leganés todo lo que han hecho por mí. En cada equipo que juegas aprendes algo diferente. En el Leganés he aprendo a sufrir, a no tirar nunca la toalla. Eso te hace más fuerte".

Elogió al Sevilla, de paso: "Un equipazo. Tendré que demostrar mucho allí para jugar. Reguilón y Navas me han dicho que voy a un club magnífico, a una familia. Es muy atractivo. A Lopetegui le gusta que su equipo sea protagonista. Estoy muy contento por cómo juega el equipo al que voy".