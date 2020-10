Osorio no quiere hablar ahora de Europa: "Estoy muy comprometido"

Los rumores de salida han rodeado en el último a Juan Carlos Osorio, pero el técnico de Atlético Nacional quiso descartar ese asunto en rueda de prensa.

"Como profesional del fútbol soy siempre muy respetuoso. Cuando alguien me contacta y el proyecto es serio siempre lo escucho", inició Osorio, quien no negaba su deseo de ir a Europa, pero no en la actualidad.

"Sobre esa posibilidad siempre manifesté que yo he tenido un objetivo a futuro de ir al fútbol europeo, sería una extraordinaria oportunidad, pero actualmente no porque estoy muy comprometido con Atlético Nacional", espetó.

"Me ilusiona mucho lo que estoy viendo con los jóvenes y los canteranos. Vamos por un buen camino y me ilusiono con quedarme y ojalá rematar bien este año. Ya entonces miraremos el futuro, primero el del club, que es más importante, y después el mío", concluyó.