Otra oportunidad más para Kepa

Un trueque había saltado a la palestra en Italia: Kepa, al Milan, y Donnarumma, al Chelsea. Pero 'Daily Mail' informa de que ha habido un cambio de planes. La directiva se lo ha pensado mejor y tiene la intención de darle continuidad al cancerbero español en su escuadra.

Ello no implica que no vayan a ir a por el guardameta 'rossonero'. Creen que ambos pueden convivir bajo los palos del plantel. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto dejaría a Willy Caballero, quien ha sido una gran competencia para el ex del Athletic este curso, bastante apartado.

Este cambio de opinión por parte de los 'blues' llama la atención porque el guardameta ha tenido sus más y sus menos esta temporada. Pasó de ser el guardameta titular a desplazarse a un segundo plano por desconfianza de Lampard para luego volver a la primera plana.

Con contrato hasta 2025 y 25 años de edad, la opción preferente del Chelsea será, finalmente, darle más oportunidades. Eso sí, en caso de volver a cambiar de opinión, podrían buscarle una salida, pues es de los porteros mejor colocados del mercado y su precio de salida es de 37,5 millones.