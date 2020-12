Otra vez lo mismo con Dembélé

Ousmane Dembélé vuelve a estar lesionado y lo triste es que no es noticia. El galo, que llegaba al Carranza después de hacer un encuentro excepcional en Hungría ante el Ferencvaros, terminó lesionado el choque ante el Cádiz, pero no avisó a nadie y forzó hasta el final.

A pesar de que pueda parecer un gesto de compromiso con su club, lo cierto es que en el Barcelona hubieran preferido que no hubiera forzado y se hubiera retirado en cuanto sintió la primera molestia.

'AS' explicó que Dembélé se probó y, ante las preguntas de los servicios médicos, dio el visto bueno y decidió continuar. El francés terminó produciéndose una lesión de mayor gravedad por este hecho que ahora consideran de indisciplina.

Según los servicios médicos azulgranas, no es la primera vez que le pasa y que sus ganas le incitan a forzar más de la cuenta y le provocan lesiones o percances más graves.

El ex del Borussia Dortmund aún no tiene fercha para reaparecer y Koeman no se atrevió a dar ningún plazo en la rueda de prensa previa a la Real. Se entrena solitario y quién sabe si en su desordenada cabeza se está preguntando por qué volvió a forzar más de la cuenta.