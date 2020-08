¿Otra vuelta a la élite al primer intento?

Conforme baja, suben. Como la espuma, pero al revés. Es lo que ha conseguido la SD Huesca y lo que pretende el Girona. Si los de Francisco Rodríguez derrotan al Elche en la final del 'play off', regresarán a la élite al primer intento. Descendieron el curso pasado.

Se trataría de la guinda a una temporada en la que los catalanes no han dejado de pelear por estar en la zona noble de la tabla. Se hicieron con la quinta plaza en la jornada 26 y, desde entonces, casi no la han soltado. La regularidad tiende a dar sus frutos en Segunda División.

Y si no, que se lo digan al Cádiz. Los de Álvaro Cervera ascendieron tras una campaña en la que fueron líderes casi en todo momento. Pero el camino que quieren seguir los albivermellos es el de los oscenses, que, aunque no pasaron por 'play off' alguno, volvieron a la categoría de oro en su primer intento.

Dos argumentos claros: Stuani y un técnico motivado

Decir Girona es decir Stuani. El 'Pichichi' es el efectivo más peligroso no solo del equipo, sino de toda la categoría. Balón que toca, balón que suele acabar en el fondo de las mallas. Ya apareció en la semifinal y lo más probable es que haga lo propio ante los ilicitanos.

Juanfran Rodríguez también tendrá mucho que aportar a este envite. Asumió el cargo el 30 de junio y, poco más de un mes después, se juega conseguir el objetivo que había marcado la directiva a inicios de temporada. Derrotar al Elche es garantizar su continuidad.