Otro cambio en la desescalada del Atleti

El Atlético de Madrid sufrió la baja de Joao Félix, que está pendiente de evolución para poder llegar a la vuelta al fútbol. Este martes, el club rojiblanco se entrenó con un gran cambio.

Diego Pablo Simeone dirigió a dos grupos de 14 futbolistas, por lo que ha sido la primera vez en más de dos meses que el Atlético se ha ejercitado en grupo.

Además, el diario 'AS' informó de que el Cholo puso en un mismo grupo a once jugadores que bien podrían conformar el once del primer partido del reinicio.

En él estaban jugadores como Koke, Saúl, Thomas y Llorente en el medio, mientras que la pareja atacante fue Diego Costa y Ángel Correa.