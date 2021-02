Otro capítulo más en la indefinición de Guedes

Gonçalo Guedes sigue con su fútbol de altos y cada vez más bajos en Valencia. El futbolista luso no tuvo ni un minuto ante el Celta a pesar de que se encontraba bien. Javi Gracia lo tuvo en el banquillo y su segundo, Zigor Aranalde, que fue el técnico por la sanción de Gracia, lo castigó haciéndole salir a calentar para volver a sentarle en el banquillo.

Noticia el pasado fin de semana por su pésimo encuentro ante el Real Madrid, en el que incluso fue sustituido al descanso, las cosas no fueron a mejor en el comienzo de la semana. El Valencia filtró unas imágenes en las que Guedes entrenó con suma desgana.

Era evidente que no iba a ser titular ante el Celta, pero no que Aranalde le fuera a tratar así. Guedes se está cavando su propia tumba. Llegó al Valencia como gran estrella y cuando el proyecto del club estaba en auge. Tras la salida de varios hombres clave, no ha sabido liderar la reconstrucción del equipo y lo peor es que está dilapidando su propio prestigio.

Lejos queda ese Guedes que llegó cedido por el PSG y alucinó a la siempre exigente afición 'che' en la 2017-18. Era uno de los mejores jugadores de Europa y cerró su primera campaña con seis dianas y nueve asistencias. Así que el Valencia le compró como gran apuesta por unos 40 millones de euros.

La 2018-19 mantuvo un superlativo nivel con Marcelino, que supo sacar lo mejor de su fútbol. Ocho goles y cuatro asistencias en un proyecto en el que encajaba, se divertía y disfrutaba.

Con la salida del asturiano comenzaron los problemas. Guedes perdió el sitio en el once con Celades y comenzó a ser más un futbolista de 'highlights' que el crack que se esperaba. Solo 25 partidos en todo el año y apenas 16 titularidades, también por las lesiones, aunque dejó un inolvidable gol ante Osasuna en Mestalla.

Es precisamente ese tanto el que confirma que el luso tiene condiciones para ser de los mejores de LaLiga. Su carácter le ha impedido convencer a Javi Gracia, que también le ha movido sin temblar del once al banquillo, y demanda un cambio que, de no producirse, le puede encasillar para siempre como eterna promesa. Y hay trenes que solo pasan una vez en la vida...