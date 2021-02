Otro dardo a los jugadores de Boca: "Esa personalidad la debieron poner ante Santos"

Los futbolistas de Boca Juniors siguen enfrentados con parte del Consejo por los supuestos 'maltratos' de la directiva a la plantilla, tanto en el plano deportivo como en lo económico. Y ya llegan los dardos desde todas partes.

El último en pronunciarse ha sido Óscar Córdoba, un hombre cercano a Riquelme y otro ex futbolista 'xeneize'. Y tiró de las orejas a los futbolistas: "Si los muchachos tienen la personalidad de enfrentarse al Consejo, esa misma personalidad la debieron poner ante Santos".

"¿Se acuerdan cuando fuimos a Palmeiras y Salvestrini nos mandó al psicólogo? Nosotros fuimos, le ganamos en penaltis y fuimos a la final. Así es que uno planta cara, no hablando, por favor. Hablando somos todos valientes", resaltó en 'ESPN' sobre su etapa como jugador.

"Los planteles de fútbol son un matrimonio de 25 a 30 personas y en ocasiones hay algunos que están haciendo mal las cosas. Cuando hay que agarrar del cogote a uno, se agarra del cogote y se arreglan las cosas. Así somos nosotros. Se encierran en el baño, 'venga que aquí arreglamos', salen y está todo el mundo bien", añadió.

Y recordó cómo fue su firma de contrato con Boca Juniors por comparar: "Estuve negociando mi contrato durante todo el día, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. No me dieron almuerzo y me apagaron la calefacción para que me diera frío, ja. Sin embargo, cuando llegó Macri a las cuatro, con los zapatos de tenis de polvo de ladrillo, lo escuché decir: 'Che, ¿ya firmó el colombiano o traemos a Chilavert?'. Inmediatamente decidí acordar con Boca y me quedé por cuatro años y medio".