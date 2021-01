Brais Méndez se quejó de los errores defensivos

El Eibar consiguió un gran punto de Balaídos gracias a un golazo de Bryan Gil. El Celta se quedó con las ganas y Brais Méndez no entiende por qué no ganó su equipo.

"Otro error en la salida nos cuesta un gol y los tres puntos. Creo que tenemos que trabajar eso. No podemos seguir así porque cada error es un gol", afirmó el jugador.

Asimismo, el gallego continuó en la misma línea: "Ya llevamos varios consecutivos. Tenemos que corregirlos a toda costa porque es lo que nos está penalizando. Estamos haciendo buenos partidos, pero al final por errores nuestros se nos están yendo. Tenemos que corregirlos y cambiar eso".

Por último, Brais Méndez analizó el encuentro. "Sabíamos que iba a ser un partido de mucha disputa, mucha pelea. Creo que en la primera parte estuvimos correctos, haciendo lo que tocaba, y sabíamos que en la segunda parte íbamos a poder tener más el balón", concluyó.

Brais Méndez: "Si marco y no ganamos no me vale de nada. Este equipo tiene que ganar ya".#CeltaEibar #SempreCelta pic.twitter.com/ghT22O3QXO