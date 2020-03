Otro frente abierto para Setién

Quique Setién, técnico del FC Barcelona, comentó que todo dentro del vestuario era "una balsa de aceite" tras todo el lío con su segundo entrenador tras el 'Clásico'.

Pese a ello, este sábado se pudo comprobar que la situación del equipo dista mucho de la definición que dio ante los medios el preparador cántabro.

Si hace unos días los focos apuntaban a Eder Sarabia, ahora es Jordi Alba el que acapara la atención tras la resaca del duelo ante la Real Sociedad.

Sus gestos a la grada tras el gol que le anularon (tapándose los oídos como hico hace un año Coutinho) y sus palabras ante la prensa han enrarecido todavía más el ambiente.

"No me gusta que nos piten. Pitar en el minuto 15 con empate a cero no me gusta nada. Igual que yo respeto a todo el mundo, me tienen que respetar a mí", explicó el lateral en zona mixta.

Un mensaje claro y directo a una grada que, tal y como señala 'AS', comienza a mirar con lupa a los jugadores una vez el comodín del cambio de entrenador se agotó el pasado mes de enero.

Un pinchazo esta noche del Real Madrid ante el Betis devolvería al Barça al liderato, pero eso parece que no podrá rebajar un clima de tensión que va en aumento en el conjunto de la Ciudad Condal.

Todo ello además con el final de temporada a la vuelta de la esquina y una Junta Directiva cuya labor está también más que en entredicho.