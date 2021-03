Otro gesto de Melo hacia Boca: así recordó a Maradona

Después de poner punto y final a la temporada, Felipe Melo se tomó unas merecidas vacaciones antes de volver al terreno de juego con Palmeiras.

Durante su estancia en un resort, el brasileño subió a sus perfiles sociales un vídeo más que entrañable recordando a Maradona y una canción muy especial.

En apenas unos segundos, Melo volvió a protagonizar un guiño hacia Boca con 'Live is Life', la melodía de la banda austríaca 'Opus', e iba con un mensaje: #Maradonavive.

¿Qué tiene esa canción en particular? Pues que se hizo famosa a raíz del famoso calentamiento de Diego en la previa del duelo de semifinales de la Copa de la UEFA frente al Bayern (1989).

Vídeo publicado por Felipe Melo no Instagram remete ao célebre aquecimento de Maradona pelo Napoli antes do jogo contra o Bayern de Munique, pela Copa da Uefa de 1989. A canção é "Live is Life", da banda Opus. pic.twitter.com/DEV9do3AUZ