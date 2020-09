Otro gran paso para Trincao: "Estoy muy feliz por mi debut"

Francisco Trincao es una de las promesas que esta temporada jugará en el Barcelona después de que el club catalán lograra su fichaje en el pasado mercado de invierno. El atacante se ha salido en el Sporting de Braga y ha terminado siendo una de las sensaciones del fútbol portugués tras anunciarse dicho traspaso.

Con 40 partidos, nueve goles y diez asistencias, Trincao se ha ganado la oportunidad de ir convocado con Portugal y, por supuesto, de jugar sus primeros minutos. En la Selección Portuguesa entienden y creen que puede ser un futbolista fundamental para el presente y para el fututo del combinado luso y ya quiere ir dándole tanto confianza como responsabilidad.

Ante Croacia no estuvo Cristiano y Trincao pudo jugar 12 minutos, un tiempo que no olvidará jamás porque pudo celebrar hasta el cuarto gol, que fue obra de André Silva, en la victoria por 4-1.

Se trata de otro gran paso para la perla 'culé', que ya comenzó la pretemporada antes de ir con Portugal. El futbolista ha pasado por la Sub 19, la Sub 20 y la Sub 21 antes de llegar a la absoluta.

"Estoy muy feliz por el debut y es un orgullo poder representar a mi país. Primer partido, primera victoria", escribió el atacante en sus redes sociales tras el encuentro.

Eso sí, ahora el Barcelona es el que debe decidir sobre lo que hacer con Trincao y con otra remesa de jugadores que pueden tener sitio o no. Koeman ya manifestó sus intenciones de construir un equipo con gente joven y Trincao es uno de los que tiene, prácticamente, su plaza cogida.