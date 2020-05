Otro guiño al Madrid de un Mbappé que prefiere la Champions al Balón de Oro

El gran deseado de Florentino Pérez pone de su parte para recalar algún día en el Santiago Bernabéu. Su nuevo gesto cómplice tuvo lugar en una entrevista que concedió al 'Daily Mirror' y en la que se refirió a bastantes cuestiones.

Cuestionado por sus modelos a seguir en el mundo del fútbol, volvió a incidir en dos de los grandes referentes históricos de la entidad. "Primero fue Zidane, por todo lo que consiguió con el equipo nacional. Y después Cristiano Ronaldo. Ha ganado muchísimo y sigue siendo un ganador incluso después de tantos éxitos. Han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros de historia", comentó el delantero del PSG.

Además, dejó claro que sus ambiciones tienen que ver con cuestiones colectivas, no individuales: "El año que viene tenemos Eurocopa y queremos salir victoriosos. Mi gran ambición es ganar la Champions, ser parte del PSG que gane su primera Champions sería muy especial".

Por ello, dejó claro que el Balón de Oro no es ninguna obsesión personal. "Estaría bien ganarlo, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no me tengo que poner un límite de tiempo. Siempre pongo al PSG y a la Selección como prioridad. Si los galardones individuales llegan de mis buenas actuaciones, son un bonus".

Mbappé también declaró su admiración por el Liverpool. "Esta temporada ha sido una máquina en la Premier, ha hecho que parezca fácil y nunca lo es. Para hacer lo que han hecho se necesita un buen técnico y mucho trabajo".