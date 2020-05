¿Otro lío sexual de Ney? Flayslane confesó que estuvo con él en 2016

Neymar ha vuelto a verse envuelto en un escándalo sexual en Brasil. Flayslane, famosa ex concursante de Gran Hermano en el país sudamericano, confesó en un directo con el youtuber Matheus Mazzafera que, durante 2016, tuvo un encuentro sexual con el astro.

En aquel momento, el jugador trataba de reconciliarse con Bruna Marquezine, así que esta revelación ha dañado considerablemente su imagen, de ahí que decidiera contestar desde su casa en Brasil.

"Reír por no llorar", escribió desde Río de Janeiro el jugador del PSG, a lo que Flayslane también respondió: "Solo digo una cosa, soy lo suficientemente mujer como para admitir lo que hago. Soy muy transparente y no tengo compromiso con nadie como para tener que mentir".

Y prosiguió: "Fue solo cosa de un día y algo esporádico. Neymar, no tienes de qué avergonzarte. ¿Voy a pasar por mentirosa solo porque tú eres Neymar y yo no soy nadie? Ahora me avergüenza haber estado contigo".

Las palabras de la televisiva fueron incluso refrendadas por su ex marido, Jhonatan Ricarte: "Comencé a salir con ella unos meses después de que hubiera estado con Neymar. Ella no está mintiendo y no necesita mentir".