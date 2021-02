Otro más al equipazo de 'casis' de Wenger: Messi, Piqué, Ibra... y Mbappé gratis

Tras la exhibición de Kylian Mbappé en el Camp Nou con el PSG, Arsène Wenger volvió a contar otra de sus historias de fichajes frustrados en el Arsenal. Sí, el técnico francés asegura que tuvo muy cerca la llegada del 'crack' al Emirates Stadium.

Durante un programa en 'beIN Sports', el que entrenara durante 20 años al Arsenal incluyó a Mbappé en una larga lista de jugadores que también pudieron vestir la camiseta 'gunner', pero algo se torció a última hora.

"Podemos hablar de Mbappé", empezó. "Yo estaba en su casa cuando no estaba decidido a extender su contrato con el Mónaco. Podría haber venido al Arsenal gratis. Yo diría que todos los clubes están llenos de historias como esa", agregó.

Y sí, todos los clubes las tienen, pero muchos 'gunners' se tirarán de los pelos al oírle hablar de esos 'casis'. 'Sky Sports' recopila este jueves algunos de esos casos, como los de Lionel Messi o hasta Cristiano Ronaldo.

"Quisimos traer a Cesc Fàbregas, a Piqué y a Messi, pero al final solo vino el primero. Era una época en la que jugaban todos juntos en el Barcelona, pero al final, Messi estaba cómodo allí. Intentamos hacernos con los tres, pero no tuvimos éxito, sobre todo por culpa de los agentes", señalaba años atrás.

En el caso de Cristiano, lo reconoció en 2018: "Ofrecimos 4,5 millones de libras y estábamos negociando. El vicepresidente se reunió con Mendes, que por aquel entonces representaba al Sporting, en París. Estuvimos muy cerca, pero el United ofreció 12 millones de libras, algo muy lejos de lo que podíamos dar nosotros".

También dijo hace escasos días, de nuevo en 'BeIN Sports', que tentó a Jamie Vardy cuando ya estaba en el King Power Stadium: "Le ofrecí mucho dinero en ese momento, pero el Leicester no quería perderlo en absoluto y le ofrecieron un contrato más largo y aproximadamente el mismo dinero, si no más".

Otro que tentó el Arsenal fue Zlatan Ibrahimovic, aunque el sueco se negó. Hablaba de ello Wenger en 2012: "Vino a Londres para visitar la ciudad deportiva, pero no quiso hacer una prueba. Volvió a casa y decidimos volver a verlo en otro momento. Quería comprobar cómo entrenaba, esto no le ha impedido hacer una gran carrera. Al final eligió al Ajax. Son cosas que suceden en el fútbol y no es el único caso".