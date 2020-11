Otro paso atrás de Eden

No se puede hablar de oportunidad desaprovechada, pero el choque de Eden Hazard ante el Villarreal no estuvo a la altura de las expectativas. El belga apenas entró en juego y no aportó prácticamente nada en ataque al equipo blanco, que tropezó en su visita a La Cerámica.

Con él ya hay reincidencia, aunque esta vez tiene el eximente de las dos semanas que estuvo sin entrenar por el COVID-19. De forma un tanto sorprendente, Zidane le lanzó al once y Eden hizo lo que pudo.

A Hazard se le vio que físicamente no está a punto. Tuvo varias acciones de profundizar e irse con verticalidad, pero siempre prefirió echar el freno. El belga dejó detalles de su indudable clase, pero estuvo tremendamente plano a la hora de encarar la meta de Asenjo.

Durante la segunda parte, Zidane le reemplazó por un Vinicius que tampoco hizo prácticamente nada en ataque dentro del gris partido del Real Madrid, que volvió a bajar enteros fuera de casa.

A pesar de que la confianza de 'Zizou' es total, da la sensación de que Hazard necesita aún ponerse a tono tras su lesión y los posteriores percances. Tanto el equipo blanco como la Selección Belga, que cuenta con él como estrella para la Eurocopa, esperan que alcance un punto óptimo de forma física, algo que solo puede conseguir con regularidad y un plan detallado de entrenamientos.

Por unas cosas o por otras, Eden no ha podido jugar con asiduidad tampoco esta temporada, en la que lleva únicamente cuatro partidos y un gol. Tanto el Real Madrid como él mismo esperan poner punto final por fin a un gafe que nadie se explica.