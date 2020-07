Otro Quintero, la pesadilla de Schelotto: ¡vaya golazo de falta!

Guillermo Barros Schelotto no lo pudo ni creer. El 'Mellizo', que ya tuvo que sufrir a Juan Fernando Quintero en la final de la Libertadores en Madrid, volvió a verse con otro Quintero.

Darwin, del Houston Dynamo, se convirtió en la pesadilla del técnico de Los Angeles Galaxy al firmar un extraordinario gol de falta.

Corría el minuto 17 cuando el colombiano perforó la red rival con toque muy suave al balón. El portero hizo incluso la estatua.

Darwin delivers! @darwinJR3 drills the free kick to put @HoustonDynamo ahead in a must-win game. #LAvHOU pic.twitter.com/1VijKErUYI