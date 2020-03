"Otros podrían haberle dicho a Cesc 'deberías correr más"

Cesc Fàbregas se ha metido en el fango con las últimas declaraciones que ha realizado sobre su etapa en el Arsenal, que han sentado mal a algunos de sus otros ex compañeros, como es el caso del francés Sagna.

El lateral francés de 37 años fue contundente en una entrevista para 'Goal', en la que reconoció que le sorprendió leer esas declaraciones procedentes del centrocampista catalán.

Antes de nada, Sagna subrayó que "Cesc es un buen tipo, siempre lo es y esto no cambia nada", pero recalcó la sorpresa que le generaron sus palabras, ya que "se suponía que él era uno de los líderes del equipos, y como líder no hablas así de tu club".​

"El Arsenal le permitió jugar, por lo que decir que algunos jugadores no estuvieron a su nivel es un poco duro. No estoy seguro que todas las temporadas que ha jugado él haya sido un futbolista ejemplar", añadió.

Por último, el ex también del Manchester City fue más allá en sus palabras hacia Cesc Fàbregas y concluyó: "En aquellos años, la prensa habló de él como un hombre que no corría lo suficiente o que no presionaba. Otros jugadores podrían haber dicho 'deberías correr más o hacer más".