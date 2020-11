Overmars y Van der Sar, ¿el futuro del United?

Las recientes declaraciones de Overmars han hecho saltar las alarmas en el Ajax y en el Manchester United. El ex del Arsenal, junto a Van der Sar, reconoció estar muy "orgulloso de haber devuelto" al cuadro neerlandés "a donde debía estar en Europa".

"Cuando se me fue asignado este trabajo, pensaba que estaría aquí tres o cuatro años, como máximo. ¡Ya llevo ocho temporadas aquí! Para mí, tanto como para Edwin, es seguro que no permaneceremos aquí hasta que tengamos 60 años. Este trabajo en el Ajax me está costando mucha energía, todo Países Bajos está constantemente a mi espalda y opinando acerca de nuestro trabajo", dijo el director deportivo.

Según 'Mirror', estas palabras han activado el plan del United para un nuevo proyecto de cara a un futuro a corto plazo. Aunque, de momento, son suposiciones, ya que no hay información de que los dos ex futbolistas hayan dado el visto bueno a esta opción.

"Teníamos una ambición común, queríamos que el Ajax llegase a una final europea. No ocurrió. Lo sobrellevamos en 2017, pero ahora queremos más", concluyó Overmars en esas declaraciones. El United quiere recuperar a Van der Sar, toda una leyenda en Old Trafford.

Además, la directiva no tiene en demasiada buena estima a Ed Woodward, que no ha estado muy acertado en los fichajes de las últimas temporadas. Los bandazos que da el United podrían propiciar un cambio de 180 grados, y los dos neerlandeses apuntan a ser protagonistas.