Owen ve en Werner al mejor Torres, y lamenta haberlo dejado pasar

Todo parece indicar que Timo Werner finalmente recalará en el Chelsea, y no en un Liverpool que hizo todo lo posible para hacerse con sus servicios. Owen ha tratado de justificar la decisión de su ex equipo a este respecto.

Cuestionado por sus cifras (92 goles en 155 partidos), Owen le elogió. "Son unos números muy buenos, ¿no? Y no se puede decir que esté jugando en una liga menor, la Bundesliga es una competición muy fuerte y se podría decir que puede traerse eso aquí, porque también lo hace a nivel internacional", afirmó, en una entrevista para la Premier League.

Para el ex futbolista inglés, Timo Werner le recuerda mucho a Fernando Torres. "Le he estado siguiendo de cerca desde el regreso y ya ha vuelto a marcar goles, es muy rápido, puede romper fácilmente y mide sus carreras de forma brillante. Es además muy directo, va derecho al gol como lo hacía Fernando Torres", explicó Owen.

"No creo que juegue exactamente igual que él, pues siempre he tenido la sensación de que Torres daba ese primer toque y luego corría hacia delante. Me gustaba mucho", conitnuó diciendo.

"Estoy seguro de que el Liverpool quería a Werner, pero las implicaciones financieras que tenía su traspaso y el momento que está atravesando el mundo le hicieron descartarlo… aunque estoy bastante seguro de que deseaban tenerle allí", apuntó, a continuación.

Para Owen, la planificación del Liverpool ha jugado en contra de Werner. "Ese es el problema, el Liverpool dio a Origi un contrato de larga duración hace no demasiado, y le han reafirmado en su papel de fondo de armario por si surge algún problema. Klopp seguro que le habría querido pero creo que el Chelsea le necesita más", dijo, para finalizar.