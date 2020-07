Oyarzabal cree que el fútbol "no está siendo justo" con la Real

Oyarzabal analizó la derrota, pero quiso hacer hincapié en la justicia que no está viendo con la Real Sociedad: "Quedan nueve o diez días de pelea. Nos gustaría que la situación fuera otra. El fútbol no esta siendo justo con nosotros, pero eso no vale para nada".

"Aún haciendo un buen primer tiempo en dos jugadas puntuales te meten dos goles y te vas con muy malas sensaciones", aseguró sobre la primera mitad, antes de que los donostiarras reaccionasen hasta igualar el choque.

Sin embargo, la balanza se inclinó hacia el lado del Granada en la recta final: "Hemos hecho cosas para estar peleando por el partido, pero en un centro lateral se nos escapa".