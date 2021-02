Oyarzabal falló dos de sus tres últimos penaltis tras marcar los 16 primeros

Hasta el pasado 13 de enero, que Oyarzabal tirase un penalti era sinónimo de gol. Sin excepciones. Desde el inicio de su carrera, el jugador de la Real había lanzado 14 penas máximas como 'txuri-urdin' hasta la fecha y dos con la Sub 21 de España, según podemos comprobar en el gran universo estadístico de BeSoccer Pro. Y el resultado de todas ellas fue el mismo: diana.

El último tanto desde los once metros antes de romper su estadística lo logró poco antes de fallar el primero. Fue ante el Barcelona en la Supercopa durante el encuentro. Ese gol permitió a su equipo llegar hasta la lotería de los penaltis.

Allí, Oyarzabal erró por vez primera. La Real anduvo muy desafinada en la tanda y el jugador de 23 años no fue menos. Pero no tardaría demasiado en volver a encontrar la cruz desde los once metros.

Se desquitó entre medias ante el Cádiz el 7 de febrero, pero este jueves se topó con su primer penalti fallido durante un encuentro. En los primeros minutos de la vuelta de la Europa League ante el Manchester United, Oyarzabal asumió la responsabilidad de lanzar la pena máxima forzada por Gorosabel.

Quiso ajustar demasiado el '10' de la Real, que dejó su 'pasito' previo antes de mandar la bola fuera. No se quedó muy lejos de la escuadra, pero el error mina su gran porcentaje hasta ahora y ensucia su registro como especialista.