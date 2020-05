Oyarzun recibió llamadas del Athletic y la Real

En unas declaraciones concedidas a 'Mundo Deportivo' de Gipuzkoa, el jugador del Numancia Alain Oyarzun reconoció que tanto el Athletic como la Real Sociedad preguntó por su posible fichaje el curso pasado.

"El año pasado tuve la confianza del míster y apenas tuve lesiones. Me estaban saliendo las cosas bien y hubo interés y llamadas tanto de la Real como del Athletic preguntando cómo era mi situación, me dijeron que me estaban siguiendo de cerca", reconoció el propio extremo izquierdo.

Formado en la cantera de la Real, el de San Sebastián completó un curso para enmarcar con el Numancia, anotando tres tantos y ofreciendo ocho asistencias de gol en 25 partidos oficiales.

Pero esta temporada la situación ha cambiado para el jugador de 26 años, lastrado por una lesión muscular, lo que tan solo le ha dejado participar en seis partidos: "No podía disfrutar del fútbol porque no llegaba al nivel de velocidad punta, iba perdiendo minutos y al final decidimos que lo mejor era parar, tuve otra recaída gorda y hasta hoy".