Özil anhela disfrutar en el Fenerbahçe junto a la afición

El nuevo futbolista del Fenerbahçe Mesut Özil, que será presentado este miércoles de forma oficial, tomó la palabra en los canales oficiales del club otomano.

El ex del Arsenal reconoció su amor por su nuevo equipo: "Han sido muchos los días en los que vine a Estambul. Lamentablemente no pude ir al partido. Siempre he querido vivir ese ambiente, ahora voy a formar parte de este escenario".

"El club tiene grandes aficionados, nos reuniremos muy pronto. Mi madre siempre decía 'estés donde estés, nunca olvides de dónde vienes'. Intento ser yo mismo todo el tiempo que puedo", agregó.

Özil completó durante la mañana de este martes su primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Erol Bulut y este miércoles, a partir de las 13.00 horas, atendera a los medios de comunicación.