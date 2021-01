Adiós de Özil al Arsenal: "Las cosas no siempre son como a uno le gustaría"

Özil ya es historia del Arsenal. El futbolista decidió hacer las maletas y ya es propiedad del Fenerbahçe, club que ha hecho todo lo posible por tenerlo entre sus filas.

El germano deja atrás toda una vida en los 'gunners'. Y es que ha estado algo más de siete años y medio, un tiempo en el que ha tenido buenos y malos momentos.

Por ello, el futbolista quiso despedirse del club y de sus aficionados. Lo hizo a través de una emotiva carta, en la que describe muchas cosas.

Carta de despedida de Özil:

"Siete años y medio. Casi 3.000 días. Se siente extraño estar escribiendo este mensaje después de tanto tiempo aquí en Londres. Desde el momento en que llegué, me sentí como en casa. Fui recibido con los brazos abiertos por todo el cuerpo técnico del Arsenal, compañeros y, lo más importante, los increíbles aficionados. Siempre estaré agradecido por la fe puesta en mi por Arsene Wenger en septiembre de 2013. Crecí como un adulto en el North London, un lugar que puedo llamar mi casa. Nunca olvidaré eso.

Estar en el Arsenal por tanto tiempo significa haber vivido muchas idas y venidas. Más de 250 partidos, 44 goles y 71 asistencias después, es hora de que el Arsenal y yo tomemos caminos separados.

Juntos, terminamos con los nueve años de sequía del club y les devolvimos a los fans la alegría que se merecían. Es difícil para mí escribir lo mucho que quiero y siento por este club y sus aficionados. ¿Cómo podría describir ocho años de gratitud en una sola carta? Aunque no continúe jugando para el Arsenal, seguiré dándole apoyo en cada partido que juegue. Seré un ‘gunner’ de por vida, no hay duda de eso. Ahora más que nunca tenemos que estar detrás del equipo. Esta temporada esta siendo dura para todos en la Premier y es por eso que debemos apoyar a la plantilla y cuerpo técnico sin importar los resultados.

Para mí ha sido increíble ver a los chicos del Hale End venir con el primer equipo. Como todos sabemos, tienen futuro aquí y les deseó todo el éxito.

Escuchar mi nombre coreado por todo el Emirates siempre me dará escalofríos, y los recuerdos que he hecho con esta camiseta me acompañarán para siempre. Muchos han escrito mi tiempo en el Arsenal, especialmente en los meses recientes. El Arsenal es un equipo de clase y prestigio, algo que siempre he sentido cuando he andado hacia el campo. Jugadores, cuerpo técnico y directivos siempre van y vienen, pero el valor del club y los fans permanece para siempre.

Los principios de clase, respeto y dignidad nunca serán olvidados. Es la responsabilidad de cada persona del club la de asegurarse de que hacer su trabajo conforme a estos valores.

Como he dicho, los últimos meses no han sido fáciles. Como a todo jugador, quiero jugar todos los minutos con mi equipo. En la vida, las cosas no siempre van como uno espera o quiere. Pero es importante ver el lado positivo y no el negativo, y he intentado vivir sin remordimientos ni rencores. Estar en el Arsenal ha sido mucho más que fútbol, es una comunidad. Igual que he intentado asistir lo máximo en el campo, lo he intentado por ser parte de la comunidad de Londres.

North London me recibió como uno de los suyos y cada temporada me he embarcado en un proyecto diferente para traer felicidad a esta increíble comunidad. Aunque tenga que abandonar North London, esto no se detendrá. Esto significa el final de un capítulo, pero mi conexión con este impresionante club nunca terminará. Esto significa un adiós por ahora, pero no para siempre.

Para los fans del Arsenal alrededor del mundo: 'YaGunnersYa'

Mesut"