La referencia futbolística de Jota Peleteiro es Özil. El jugador del Alavés, en una entrevista con el diario 'AS', repasó su carrera, explicó que su relación con el Celta, equipo en el que se formó, es buena, y analizó lo que le ha aportado haber militado en Inglaterra.

"Soy muy de Özil, es una referencia para mí. He tenido la suerte de entrenar con ellos, los de arriba. Ya no está en el Madrid, una pena, siempre me ha parecido una estrella mundial", contestó cuando se le preguntó sobre quién es el futbolista actual que más le llama la atención.

Respecto a por qué regresó a España, dijo: "Tenía ganas de una nueva etapa, de cambiar de aires. España es tu casa, pero tampoco es que estuviera mal en Inglaterra. Buscaba algo que me llamara la atención, que me motivara, y de todas las posibilidades que hubo, esta fue la que más lo hizo".

Y, obre cómo se encuentra en Vitoria, aseveró: "Estoy muy contento, desde el principio he tenido muy buena acogida y gran 'feeling'. Fue como un volver a empezar. Estoy acabándome de adaptar a la ciudad y al equipo". Lucas, Joselu y él, muy unidos: "También es una alegría, volver a estar con gente con la que ya había coincidido. Con el grupo estoy muy bien. Con Pacheco también coincidí y eso facilita la adaptación".