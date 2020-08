Pablo Guede no sabe a qué se deben los altibajos de Tijuana

Tijuana, que hace unos días le ganó a Puebla en casa (1-0), volvió a perder en la Liga MX. Los 'xolos' cayeron en su visita al campo de Pumas, que le endosó un claro 3-0.

Pablo Guede se mostró bastante contrariado por el resultado y no sabe a qué se deben los altibajos de su equipo: "Si supiera a qué se deben lo trataría de resolver, pero sí les digo que no pararé en el intento de resolver esos altibajos. Fue un partido raro, porque no hicimos un mal encuentro".

Tijuana no ha ganado como visitante en el torneo. En la segunda fecha cayó en cancha del América, en la quinta perdió en su viaje a León y ahora Pumas le venció en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, situación que el estratega reconoció urge cambiar.

"Nos está costando de visitante, pero no pasa por el tema físico, porque si estuviéramos mal físicamente no tendríamos al rival en su campo los últimos minutos, así que es algo para seguir analizando y que nos urge resolver", aceptó.

Guede también se refirió a la oportunidad que perdieron para acercarse en el marcador cuando el partido estaba 2-0 y el ecuatoriano Brayan Angulo falló un penalti a favor de 'xolos' en el minuto 64.

"Luego del penalti les dije que había que seguir intentando, porque otra no queda, pero no lo hicimos. Cierto que perdimos 3-0, pero creo que el nivel de equipo como visitante no es para tanto, porque no hicimos un mal partido".

"Soy el primero en reconocer cuando hacemos un mal encuentro. Tuvimos algunas deficiencias, pero no era para terminar con ese marcador, sin embargo así es el fútbol y tenemos que dar la vuelta a esta derrota".

Guede responsabilizó a su jugadores de falta de concentración en el balón parado, y puso como ejemplo el primer tanto de Pumas que llegó en esa situación.

"La pelota parada es increíble, la trabajamos esta semana 50 minutos, pero también es el amor propio de cada uno de no perder la marca, podemos trabajar 200 horas y si no hay esa atención no habrá mejoría", añadió.

Con la derrota, 'xolos' se queda en el puesto número 13 con siete puntos. Pumas es segundo con 13 puntos.