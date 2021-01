Pacheco encuentra destino tras dejar el Málaga: ya entrena con el Logroñés

Dani Pacheco ya se ejercita como un jugador más de la plantilla del Logroñés, pero su incorporación al equipo aún no es oficial. El diario 'AS' afirma que, debido a la falta de fichas, la directiva esperará a que Van la Parra deje el club para que el ex del Málaga pueda ser su nuevo fichaje.

El atacante no ha disputado ni un solo partido esta temporada. Las lesiones evitaron que gozara de protagonismo a las órdenes de Sergio Pellicer en La Rosaleda, aunque, cuando lo tuvo, derrochó calidad y desborde por la banda en sus momentos de máximo apogeo.

Si encuentra su mejor nivel, el futbolista podría antojarse vital en los planes de Sergio Rodríguez. El equipo se encuentra en zona estable en Segunda División y darle un toque de chispa al esquema podría marcar la diferencia entre la tranquilidad o la lucha en tensión por la permanencia.

El principal problema de esta incorporación es la falta de ritmo competitivo de Pacheco. La última vez que saltó al campo fue el 8 de marzo de 2020, hace casi un año. Por suerte para el Logroñés, ya está ejercitándose para que no se note su larga inactividad cuando pueda ser, oficialmente, futbolista de su plantel.