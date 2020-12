Pacheco, orgulloso por colarse en la historia del Alavés

El portero del Deportivo Alavés Fernando Pacheco señaló este miércoles que “es un honor y un privilegio entrar en la historia del club” después de convertirse en el jugador albiazul con más minutos disputados en Primera División y dijo que espera “aumentar esa cantidad”.

El guardameta alcanzó los 13.188 minutos con la camiseta del conjunto vitoriano y superó a Antonio Karmona, que defendió el escudo 'babazorro' entre las temporadas 1998 y 2003 y participó en el equipo que llegó a la final de la UEFA y que perdió en la prórroga ante el Liverpool con un gol de oro.

Pacheco, por su parte, llegó en 2016 al club vitoriano y ha disputado 148 partidos en la máxima categoría, 147 como titular.

“Desde que llegué todo ha ido rodado, con algún momento complicado, pero con un línea muy ascendente, donde disfruto muchísimo y me siento como con casa”, valoró el extremeño, que se ha convertido en uno de los cancerberos más destacados del campeonato.

“Hasta que no acabó el partido no me di cuenta de que había superado esos minutos”, reconoció el portero en un vídeo publicado por el club vitoriano.

Sobre el equipo, valoró que “está en una buena dinámica”, pero advirtió de que no se pueden relajar y ante la SD Huesca deben buscar los tres puntos.

A pesar de que los oscenses no han ganado ningún partido, consideró que es “un muy buen equipo que está haciendo las cosas muy bien, pero no está reflejado en puntos”.