Pacheta abogó por la intensidad para frenar al Granada

La SD Huesca espera sumar tres puntos más este fin de semana. Sabe que no será sencillo, pero se dejará la piel en el césped para conseguir el botín.

El Granada les espera y, en la previa, Pacheta analizó al rival. "Es un equipo muy bueno y muy bien dirigido, por eso, en Europa, está haciendo un gran papel", dijo.

A pesar de ello continúa con su discurso optimista, de confianza y de mucha fe hacia su plantilla para el partido frente al conjunto andaluz. "Veo al equipo convencido de ganar este domingo al Granada. Estamos muy ilusionados porque somos capaces de arreglar y solucionar los problemas que se nos presentan. El equipo está con ganas de revertir la situación y con confianza en el trabajo que se hace y eso es para estar orgulloso", ha explicado.

La SD Huesca necesita imperiosamente la victoria ante el conjunto granadino y para ello Pacheta ha señalado las claves: "Tenemos que intentar minimizar sus cualidades y virtudes y maximizar sus errores, además de hacerles saber lo que nos jugamos nosotros. Tenemos que ser muy intensos y seguir creyendo en el trabajo y en la idea que tenemos y así las victorias llegarán".

El entrenador de la Huesca se aferra al eslogan del club de 'Fieles siempre sin reblar' y, a este respecto, explicó que al jugador que dude lo convencerá para que confíe y siga creyendo porque no va a dejar que nadie tenga "ni una duda". "El equipo cada vez compite mejor y por eso estamos muy satisfechos. A veces la fortuna te sonríe y otras no, pero estoy muy satisfecho con el trabajo de todos y yo no reblo", ha destacado.

No se prevén apenas cambios contra el Granada en el once titular habitual, según palabras de Pacheta, aunque sí ha avanzado que puede haber "alguna variante".

Igualmente ha adelantado que el recién recuperado Sandro Ramírez podría jugar, aunque no de inicio, y que el último fichaje del equipo, el central Denis Vavro, "tiene que ir adaptándose poco a poco".