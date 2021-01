Pacheta avisa a los que no creen en la SD Huesca: "Que se preparen"

José Rojo Martín, 'Pacheta', asumió el cargo de entrenador de una SD Huesca que marcha en la última posición de LaLiga. El nuevo técnico fue cuestionado sobre este hecho y dejó una respuesta que ha dado la vuelta al mundo.

"Miras la clasificación y estamos últimos. ¿Sí? Pues vale, se acabó. Yo ya no miro más la clasificación porque lo que me interesa, y en lo que me tengo que desgastar, es en que el jugador crea", espetó el técnico.

"Si tú crees y estás convencido, lo vamos a conseguir. Y lo vamos a hacer despacito. Nadie desciende en diciembre, ni en enero... Hay algunos que dices 'el Huesca ya está...' ¿El Huesca ya? Que se preparen. Que nos esperen", sentenció.

Las frases del flamante entrenador de la SD Huesca se hicieron rápidamente virales y fueron muy comentadas en las redes sociales.