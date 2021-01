Pacheta, "convencido" de que ganarán al Valladolid

La SD Huesca visita al Valladolid en la próxima jornada de Liga. Y los de Pacheta creen que pueden llevarse los tres puntos.

"Estamos convencidos que vamos a ganar al Valladolid porque el equipo tiene fe, no tiene dudas y porque está bien. Es un equipo fiable y no tenemos duda de que trabajando bien, la victoria llegará", ha apuntado el preparador burgalés.

En el partido entre vallisoletanos y oscenses estarán en juego más de tres puntos, tal y como ha reconocido el técnico del conjunto oscense: "Es un partido de más de tres puntos por lo que significa en el aspecto anímico, de confianza, de sumar los tres puntos y por la diferencia particular ante un rival que está herido y que es bueno".

Pacheta no se cansa de decir que su equipo va a intentar generar más ocasiones de gol y llegar con más valentía al área rival después de haber mejorado en el aspecto defensivo.

"Hemos conseguido que en dos partidos solo nos hayan metido un gol y es un gran número. Es muy importante no encajar goles, pero trabajamos para llegar con mucha gente en ataque y tener más ambición, tenemos que llegar más y hacer más daño al rival", ha analizado.

Sobre el Valladolid ha comentado que es un rival "con buenos jugadores, que tiene asimilados los mecanismos y que lleva con el mismo entrenador mucho tiempo".

La clasificación pesa mucho en los jugadores, pero Pacheta quiere que no se bloqueen por esa circunstancia: "No quiero que les colapse. El partido es muy importante porque es de más de tres puntos, pero eso no nos puede colapsar".

Igualmente ha comentado que, para poder tener opciones en terreno vallisoletano, tienen que ser "sólidos en defensa, correr, subir, rematar más y crear ocasiones de gol".

"El jugador se tiene que convencer que llegará la victoria. Y lo hará porque es un equipo fiable", ha asegurado.