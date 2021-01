Pacheta cree tener argumentos para ganar, pero necesita mejorarlos

José Rojo Martín, 'Pacheta', entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha comentado que su equipo tiene "argumentos para ganar" y que solo hay que "mejorarlos".

"Estamos preparados para ganar mañana al Villarreal. El equipo va a competir y a intentar vencer a un muy buen equipo que está en zona de Champions y que tiene un gran equipo y muy buen entrenador", ha añadido en comparecencia telemática.

Pacheta salió satisfecho del partido de su debut en Getafe y espera que con las correcciones que ha podido hacer llegue la victoria frente al conjunto castellonense.

"Hubo poco que no me gustara. Me gustó el partido en Getafe y lo valoro. Fue muy completo aunque no ganamos. Nos ha dado poco tiempo a hacer correcciones de cara a este sábado pero espero, aunque tenemos seis bajas, que el equipo esté más fluido y nos salgan más cosas", ha dicho el técnico burgalés.

Pacheta, que no ha desvelado si jugará con cuatro o cinco defensas frente al equipo castellonense, ha apuntado que aunque al conjunto amarillo le faltará su goleador, Gerard Moreno, tiene suficiente fondo de armario para sustituirlo con garantías.

"Nos llega un buen equipo, muy potente, que nos hará correr porque es un conjunto muy ajustado, pero espero que les hagamos correr nosotros también", ha analizado.

Aún así el preparador burgalés ha destacado que le preocupa más su equipo que el rival: "Los jugadores están afectados por el cambio de entrenador pero todos son profesionales y los veo con buena predisposición. A ver si somos más eficientes tanto en nuestra área como en la rival y tenemos suerte", ha deseado.

Igualmente considera que la SD Huesca está "en muy buena línea" y que es "optimista" porque el equipo está haciendo "lo que hay que hacer para ganar un partido" y que no hay otra manera de convencer que "haciendo las cosas bien".