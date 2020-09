Pacheta, sobre su salida: "Sabía antes de ascender que no seguiría"

José Rojo 'Pacheta', artífice de que el Elche haya pasado en los últimos años de jugar en Segunda División B a hacerlo en Primera, pasó por los micrófonos de 'El Larguero', de la 'Cadena SER', para hablar de la gran hazaña.

Pacheta sorprendió a todos cuando reconoció que sabía "antes de ascender" que no seguiría en el club. Preguntado por el hecho de que el nuevo técnico sea representado por el dueño, el ya ex entrenador del Elche prefirió no hacer ninguna declaración.

"Prefiero no valorar nada de esto. Es una pena que no pueda cumplir el sueño de entrenar al Elche en Primera, nada más", comentó Pacheta claramente desilusionado.

Además, el entrenador burgalés comentó que tiene miles de mensajes por contestar en WhatsApp tras su salida del Elche: "Es que no me da tiempo, y encima a quien le contesto me vuelve a contestar".