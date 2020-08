Pacheta tomará una decisión tras un merecido descanso

El entrenador del Elche, José Rojo 'Pacheta', no aclaró este lunes su posible continuidad en el club ilicitano tras lograr el ascenso, ya que dijo estar agotado y necesitar un par de días de descanso para valorar todas las opciones.

"Ahora quiero ver a mi padre, que llevo seis o siete meses sin verlo. Vamos a limpiar toda la cabeza y lo vamos viendo", dijo al ser cuestionado sobre su posible continuidad en el club tras dos años y medio en los que ha logrados dos ascensos.

"Estoy muy feliz en Elche, pero las circunstancias son las que son y lo que tenga que ser, será", comentó el preparador, visiblemente cansado por el estrés de las últimas semanas.

"Ahora toca esperar y no me marco ningún margen para decidir", reiteró el entrenador castellano, quien dijo sentirse "muy feliz". "No quiero ser protagonista en este momento, el protagonista es el Elche", incidió.

El burgalés aseguró que no está garantizada su continuidad ni su salida del club, pero aclaró que en estos momentos no está en condiciones de tomar decisiones.

"Estar en Primera con el Elche es un sueño, porque aquí es donde más feliz he sido", aseguró Pacheta, quien pidió a los seguidores ilicitanos "que disfruten de este momento después de todo lo que hemos sufrido".

En el acto institucional por la celebración del ascenso también ha estado presente el argentino Christian Bragarnik, nuevo propietario del club, quien ha estado en segundo plano durante la celebración y será el encargado de negociar con el técnico su posible continuidad en las próximas horas.