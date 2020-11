Pachuca notificó 14 positivos y confirmó que jugará ante Necaxa

Pachuca jugará su partido ante Necaxa a pesar de que hay 14 positivos en coronavirus en su equipo. El propio club lo confirmó en un mensaje emitido en su perfil oficial de Twitter. Utilizará a los efectivos sanos que dieron negativo en los test para afrontar el duelo.

No es de extrañar teniendo en cuenta la buena racha que lleva el conjunto. No es derrotado desde el 10 de septiembre en un enfrentamiento con Cruz Azul. Si bien ha habido muchos empates desde entonces, los de Paulo Pezzelano no han caído una sola vez.

"Por medio del presente, informamos de que, tras aplicar la décima segunda prueba para detección de COVID-19 a 'staff', cuerpo técnico y jugadores, tuvimos como resultado 14 casos positivos. Se ha decidido no reprogramar el partido correspondiente a la jornada 17 ante Necaxa", explicó la entidad.

Se desconoce qué futbolistas han dado positivo. Los aficionados podrán hacerse una idea en cuanto vean el encuentro del Apertura, en el que aquellos que salten al terreno de juego serán quienes dieron negativo y las bajas más llamativas, los positivos.