Paco Díez se siente avalado por su gestión para un segundo mandato

Francisco Díez opta a un segundo mandato como presidente de la Federación Madrileña de Fútbol (RFFM), con "el aval del trabajo realizado" y con medidas como la congelación de las cuotas federativas y arbitrales durante tres años y la incorporación del cuarto árbitro en Tercera, sin coste para los clubes.

"Continuar con la política de escuchar y estar cercano a los clubes" son parte de los planteamientos de Díez, que incluye en su programa el lema "El futuro ya está aquí" y novedades como la creación de un "departamento internacional para dar a conocer" el fútbol madrileño en territoriales de otros países mediante la firma de convenios, cursos de formación e intercambio y "abrir sus puertas al mundo".

Tras cuatro años en el cargo, después de ganar las elecciones de 2016 frente a Miguel Galán -presidente de CENAFE (Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol)-, Díez volverá a tener a éste como rival ahora junto a Jesús Peramos, ex directivo de AFE y presidente de la Asociación en Defensa del Fútbol de Madrid (ADFM).

"Están siendo unas elecciones muy raras, los otros dos candidatos están utilizando lo que no deben utilizar pero yo me preocupo de lo mío y de trabajar por el fútbol de Madrid, desmontando las mentiras que montan. A nosotros nos avalan los hechos del trabajo realizado", asegura en una entrevista con 'EFE' antes de la elección el próximo día 9 de los miembros de la Asamblea General que decidirá el presidente.

- PROGRAMA

Entre sus ideas para este nuevo periodo considera "fundamental" en la situación actual congelar las cuotas federativas y arbitrales durante tres años; seguir subvencionando la ropa a los entrenadores; dar cursos de formación para que cada club tenga un entrenador cualificado y seguir potenciando el aula virtual.

También la creación de comités como el de fútbol femenino -ahora existe un subcomité-, el de fútbol 7, el de fútbol playa o el dedicado a personas con discapacidad y potenciar la interlocución con un representante de los aficionados, algo en lo que Madrid "es pionero", y la modernización con medios tecnológicos.

Un área de ayuda a los clubes de regularización del tema jurídico financiero, una comisión de mediación con los jugadores y la incorporación del cuarto árbitro en Tercera sin coste alguno, junto a la dotación de nuevas tecnologías para los informadores o delegados de partidos figuran asimismo en sus proyectos.

- SEDE

Respecto a la vuelta que propugnan los otros candidatos a la anterior sede de la RFFM, en la calle Benjamín Palencia, Díez insiste en el informe del Ayuntamiento de Madrid, que señala que el edificio se hizo sin licencia y tiene graves problemas arquitectónicos de seguridad.

"No nos dejemos engañar después de 25 años sin licencia de apertura. Cuando estábamos allí incumplíamos la normativa de Madrid. Esa parcela está considerada como deportiva de dotación privada, el 75% del edificio se tiene que dedicar a uso deportivo no administrativo y el 25% a índole administrativo. Para cambiar esto tendría que cambiar el plan parcial de urbanismo de Madrid, concretamente del área de Vallecas. Que no nos engañen", aseguró.

También Díez defendió, ante críticas recientes, el cambio de aseguradora realizado por la RFFM para sus federados y dejar MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles) y enumeró que se han hecho 3.700 acciones médicas, 1.040 de urgencia y 289 resonancias.

"El fútbol de Madrid demanda por medio de la Federación 1.300.000 euros, que son de los equipos de esta temporada. La Mutualidad nos dice que no va a devolver nada y el fútbol de Madrid ha generado a la Mutualidad en los últimos nueve años seis millones de euros que hemos reclamado judicialmente. Por eso el ataque frontal contra Madrid y su presidente", señala tras recordar el archivo de una denuncia en su contra de la Federación Española (RFEF) por mala gestión.

- MANDATO

"Lo peor es la falsedad constante por la RFEF porque no me plegué a sus caprichos. Ahora los que tienen que ir a declarar son Rubiales y Peramos por falsedad documental. Lo mejor ha sido el servicio al fútbol de Madrid y que he descubierto un equipo de directivos espectaculares. La Federación está creciendo y Paco Díez está aprendiendo", concluye.