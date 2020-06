Paco Jémez quiere jugarle de tú a tú al Cádiz

El Rayo Vallecano dio su primer paso posparón derrotando al Albacete, pero Paco Jémez quiere más. En la rueda de prensa previa al duelo ante el Cádiz, dejó claro que, para ascender, hay que ganarles a los mejores. También adelantó que quiere jugarle de tú a tú al líder.

"Lo que no quiero ver son dudas. No estamos en disposición de dudar, sino de obtener lo que necesitamos: puntos. Quiero que el equipo salga a jugar como ha entrenado, a dejárselo todo. Podemos pelear por el ascenso y, si lo queremos hacer, tenemos que ganar a los mejores. podemos jugarle perfectamente de tú a tú al Cádiz", aseguró.

En un análisis más general, dijo: "Intuyo que el Cádiz sigue siendo buen equipo, que continuará luchando por ascender, pero, hasta que no lo veamos funcionar, no lo sabremos. Intuyo que van a seguir con su idea. El entrenador continúa, las cosas le van bien, está consiguiendo su objetivo".

La clave, golpear antes: "Me he dado cuenta de que ahora marcar primero es muy importante porque los equipos no tienen la plenitud física de darle la vuelta al partido. Salvo en el Elche-Extremadura de ayer, que empataron, el resto de partidos los ganó el que marcó primero".