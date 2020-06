Paco López advirtió del buen hacer del Levante ante los grandes

Paco López reconoció la dificultad de medirse al Atlético, pero advirtió del buen hacer del Levante ante los grandes: "Es un rival de Champions que llega en un buen momento, con jugadores de un nivel altísimo y un equipo que además maneja muchísimos registros".

"Es uno de los equipos mas completos de la Liga, pero nuestro equipo también está preparado y ha demostrado que compite con equipos de gran nivel cono este. Lo hicimos ante Valencia y Sevilla y nos queda demostrarlo aquí", explicó, en declaraciones facilitadas por el club.

El técnico se congratuló del buen rendimiento ofrecido por su equipo en la reanudación del campeonato, aunque insistió en que todavía no tienen garantizada la permanencia, pese a su buena situación, y que deben certificarla cuanto antes.

"Los jugadores vinieron del confinamiento muy bien en todos los sentidos, están trabajando muy duro, lo hicieron ya eso tres meses, y a la vista está. Aquí no puedes relajarte lo mas mínimo, no puedes sacar pecho, acariciamos la permanencia pero no la tenemos cogida y hay que ir a por ello. Es un partido difícil y complicado pero estamos preparados para dar guerra", recalcó.

A pesar de que el Levante está jugando en La Nucía en lugar de en su estadio, el técnico señaló que pretenden que el nuevo recinto se convierta igualmente "en un fortín" y apuntó que deben hacer muy bien las cosas para poder derrotar al Atlético " porque este tipo de rivales te someten, te exigen mucho y hay que estar al 100%".

Por último, Paco López reconoció que sería ilusionante poder ganar al Atlético, ya que de esa forma habrían conseguido ganar en una misma temporada al Real Madrid, Barcelona y Atlético.