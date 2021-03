Paco López aseguró que el Levante no merecía empatar

Paco López, entrenador del Levante, lamentó el juego de su equipo en la derrota contra la Real Sociedad. "La explicación es que no nos hemos encontrado en ningún momento. Hemos tenido enfrente un rival que ha sido muy superior a nosotros en todos los aspectos. Hay poco que añadir. Hemos querido, pero no hemos podido. Esa es la realidad", explicó.

"En el descanso hemos dicho que la buena noticia es que solo íbamos 1-0. Había tiempo para mejorar y hacer las cosas mejor. Pero insisto, enfrente teníamos a un equipo que ha sido muy superior en todo desde el primer hasta el último minuto. El resultado nos ha dado la posibilidad de irnos con algo más. No habría sido justo, pero en el fútbol a veces pasan estas cosas. Hemos querido pero no hemos sabido. Ni en juego ni en ningún otro aspecto", continuó.

Apenas rescata algo del partido: "El hecho de encajar un gol ha sido desacierto de ellos. En los últimos metros tanto Cárdenas como los centrales creo que han estado bien. Si tenemos un día espeso en eso, lógicamente no hablaríamos de un 1-0. Este resultado cabría dentro de lo normal ante un equipo tan potente. Este no es nuestro nivel. Es el que estábamos mostrando hasta hora, a partir de ahora a pensar en el derbi".

Mientras, el portero Dani Cárdenas achacó a la Real lo sucedido. "No hemos estado cómodos por su acierto. Es un equipo que te aprieta, que te atosiga. Nos costó hacer nuestro juego y pienso que esa fue la clave, que no nos encontramos a gusto, y ellos se encontraron con un gol pronto que les facilitó la faena", expresó para 'Movistar+'.

"No creo que sea por cansancio. Cuando vienes aquí te expones a esto y no acusaría el resultado a lo del jueves. Y si no puntúas no sirve de nada, da igual que pares dos, seis u ocho días. Tampoco pienso que sea una mala dinámica, perder aquí puede entrar dentro de lo normal y cogeremos el derbi con ganas de darle una alegría a la afición", concluyó.