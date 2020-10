Paco López confía en ganar al Madrid: "Nada es imposible"

El entrenador del Levante, Paco López, se deshizo en elogios hacia el Real Madrid, su rival este domingo, y aseguró que a pesar de que no haya exhibido un nivel de juego "fantástico y excelente" en el arranque del campeonato es capaz de hacerte daño "con poco", aunque recordó que su victoria del año pasado por 1-0.

"No descubro nada nuevo en cuanto a definir al rival: es el campeón de liga, uno de los mejores equipos del mundo, con jugadores de altísimo nivel y que pese a que no haya empezado a un nivel de juego excelente y fantástico con poco te puede hacer daño como demostró el último partido (ante el Real Valladolid)", dijo Paco López en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Para ganar este tipo de partidos tenemos que hacer las cosas extremadamente bien, estar metidos, hacer un gran trabajo colectivo y aun haciendo todo eso sigue siendo difícil", agregó.

Sin embargo, el entrenador del Levante recordó su triunfo del curso pasado por 1-0, con gol de José Luis Morales. "En el fútbol no hay nada imposible y nosotros lo hemos demostrado. Hemos tenido siempre la posibilidad de ganarles y lo hemos hecho", indicó Paco López, que lamentó la falta de público en las gradas y el hecho de jugar en La Cerámica.

"No jugamos con nuestro público y habrá que redoblar el esfuerzo. No es la mejor opción tener que jugar un partido fuera de tu estadio, pero ya lo hicimos al final de la temporada pasada y no lo vamos a poner nunca de excusa", manifestó.

"Es lo que tenemos y ya lo sabíamos. Vamos a disfrutar de este tipo de partidos y a darlo todo y tener esa ilusión y por qué no ganar otra vez al Real Madrid y que ellos no tengan el día", puntualizó.

El entrenador del Levante, además, dijo que cuenta con toda la plantilla disponible, si bien reconoció que aquellos jugadores que han disputado los dos partidos de la semana están “más cansados” y que tomará la decisión definitiva sobre el once inicial el mismo domingo.